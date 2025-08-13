Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Κερατέα – Νεκρή μια 61χρονη

Μια 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην Κερατέα ανάμεσα σε ένα πυροσβεστικό όχημα και σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό που ενώνει την Κερατέα με την Ανάβυσσο, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

