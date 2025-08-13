Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή από τον ΕΝΦΙΑ εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα ρύθμιση, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πάθει ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έγινε η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη.

Η απαλλαγή ισχύει για κτίρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική ελάφρυνση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

