Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές

Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή από τον ΕΝΦΙΑ εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η παρούσα ρύθμιση, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πάθει ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες.
Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έγινε η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη.
Η απαλλαγή ισχύει για κτίρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.
Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α.
Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική ελάφρυνση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.
Πηγή: newsit.gr