Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση ακόμη 4 περιοχών – Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα καθώς η φωτιά μαίνεται στα Συχαινά και καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου το 112 έστειλε νέο μήνυμα εκκένωσης για την φωτιά στην Πάτρα που καίει κοντά στον αστικό ιστό.

Συγκεκριμένα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το pelop το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στο βουνό στην περιοχή ανάμεσα στο Μπάλα και το Ρωμανό και καίει δασική έκταση.

Παράλληλα καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών! Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακας, ενώ το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα.

Από την άλλη πλευρά, στα Μποζαΐτικα φαίνεται καλύτερη η κατάσταση.

Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίξεις.

Νωρίτερα το 112 κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή του Ρωμανού να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

