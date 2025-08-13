Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» με την οποία οι πυροσβέστες σταμάτησαν φωτιά στη Ζάκυνθο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα, Τετάρτη (13.08.25) στο πύρινο μέτωπο στο νησί της Ζακύνθου, όπου η φωτιά που καίει από χθες, έχει περιοριστεί σε ορισμένα σημεία.

Ωστόσο, «εχθρός» είναι τώρα οι αναζωπυρώσεις εν μέσω ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Λιθακιά, όπου καίει σε δύσβατο σημείο.

Αντίθετα, στο Κερί, το οποίο είχε εκκενωθεί χθες, οι κάτοικοι επιστρέφουν σήμερα στα σπίτια τους.

Πυροσβέστες κι εθελοντές πέφτουν με αυτοθυσία στη μάχη με τις φλόγες, που «καταπίνουν» ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας.

Στο Κερί η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο με τη μέθοδο «αντιπύρ».

Εθελοντής πυροσβέστης μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ περιέγραψε πως με τη μέθοδο αυτή, κόπηκε η πορεία της φωτιάς και σώθηκε το πανέμορφο χωριό Κερί στο νησί.

Τι ξέρουμε για μέθοδο «αντιπύρ»

Η μέθοδος «Αντιπύρ» γνωστή διεθνώς ως «Backfire, controlled fire, prescribed burn» είναι μια τεχνική για μελετημένη εκ προθέσεως πυρκαγιά, ή αλλιώς και εργαλείο πυρόσβεσης, που εφαρμόζεται ελεγχόμενα από πυροσβέστες ή ειδικούς για δασικούς σκοπούς, όπως την πυρόσβεση δασικών εκτάσεων ή γεωργικούς σκοπούς, για αποκατάσταση λιβαδιών ή για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Ένα ελεγχόμενο «αντιπύρ» δύναται επίσης να εφαρμόζεται για σκόπιμη καύση υπολειμμάτων ξυλώδους ή μη βιομάζας μετά από δασική συγκομιδή.

Ουσιαστικά, η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προβλέπεται ως διαδικασία, μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και εφόσον κρίνεται αναγκαία από τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής, που έχει την ευθύνη συντονισμού της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πριν από την εφαρμογή του «αντιπύρ» (και της κατάκαυσης αντίστοιχα) καταρτίζεται ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός», ενώ ενημερώνονται η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δασική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου –εάν απαιτηθεί– να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Πότε επιτρέπεται η χρήση της μεθόδου

Για την ορθή εφαρμογή του αντιπύρ απαιτείται πολύ καλή γνώση και σημαντική εμπειρία στο θέμα, καθώς κρίσιμα κριτήρια όπως λ.χ. κατάλληλος χώρος εφαρμογής του, κατάλληλος χρόνος (timing), πορεία και ισχύς του ανέμου κ.α., καθορίζουν την πιθανότητα επιτυχίας της τεχνικής αυτής, όπως και την ασφάλεια των δασοπυροσβεστών.

Σε διάφορες χώρες του πλανήτη, για τη μείωση του κινδύνου, το ελεγχόμενο αντιπύρ πραγματοποιείται κατά τους ψυχρότερους μήνες του έτους για τη μείωση της συσσώρευσης καυσίμων βιομάζας και τη μείωση της πιθανότητας σοβαρότερων πυρκαγιών.

Το «αντιπύρ» και η «κατάκαυση» μπορούν να εφαρμόζονται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

-Η πυρκαγιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και συντρέχει επείγουσα ανάγκη αποτροπής κοινού κινδύνου για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

-Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η εφαρμογή της μεθόδου από τον Επικεφαλής του Συμβάντος στον τόπο της πυρκαγιάς.

-Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή κατά περίπτωση επαρκών δυνάμεων υποστήριξης.

Στόχος είναι η συνένωση του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την κατάσβεση ή την απομείωση της καύσιμης ύλης, προκειμένου να σταματήσει ή να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής της ή να επηρεαστεί προς το ηπιότερο η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Πηγή: cnn.gr