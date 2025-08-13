Λύγισε στον αέρα ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας για την κατάσταση στην Πρέβεζα - «Δεν μπορεί να σβήσει η φωτιά»

Στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» βγήκε το πρωί της Τετάρτης ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας για να μιλήσει για την κατάσταση που επικρατεί στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας.

Μιλώντας για την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη από χθες και συνεχίζει να καίει το μέρος όπου μεγάλωσε και ζει μέχρι σήμερα, συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Κάηκε το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Δεν υπάρχουν λέξεις, η κατάσταση είναι τραγική.

Τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, είναι σπίτια φίλων και συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας. Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.