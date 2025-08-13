Η βλακεία είναι ανίκητη: Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ενα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς άγνωστοι έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από τα γραφεία της δημοτικής αρχής, όταν οι δράστες αφαίρεσαν τη μπαταρία και καλώδια, ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν και άλλα αντικείμενα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, πιθανώς επειδή έγιναν αντιληπτοί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σημείο.

Το συγκεκριμένο πυροσβεστικό όχημα είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόσφατη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συμβολής του οχήματος και συνολικά της εθελοντικής διασωστικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών του δήμου.

Η κλοπή αυτή επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή ικανότητα των εθελοντών και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία και υποστήριξη του εξοπλισμού τους.

Πηγή: ethnos.gr