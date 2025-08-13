Ένταση και κρότου-λάμψης στο λιμάνι του Βόλου, για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με τους Ισραηλινούς (vid)

Οι διοργανωτές ζητούν να διακοπεί κάθε συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, επικαλούμενοι την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και την Παλαιστίνη, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κράτος-δολοφόνο».
Σύμφωνα με το magnesianews, οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό, ξεκίνησαν πορεία προς το λιμάνι, ωστόσο δυνάμεις των ΜΑΤ βρέθηκαν μπροστά τους και απέτρεψαν την προσέγγισή τους στο σημείο όπου αναμενόταν η άφιξη του Crown Iris.
Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία έφτασε στην πύλη του λιμανιού και οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Μία από αυτές έπεσε ακριβώς μπροστά στον Γιάννη Μάγγο, πατέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, ο οποίος εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.