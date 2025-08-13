Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

Σπίτια και εργοστάσια καίγονταν χθες στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής από τη δασική πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ο κόσμος έχει το άγχος να σωθούν οι περιουσίες του και προφανώς, σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο και δεν λείπουν οι στιγμές έντασης.

Κατά τη ζωντανή σύνδεση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Χρήστου Στρατουλάκου, ένας κάτοικος τον πλησίασε επιθετικά και του είπε: «Πήγαινε παραπέρα».

Ακολούθησε έντονος διάλογος ανάμεσα στους δύο άνδρες.

– Δημοσιογράφος: «Είμαστε στον αέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνετε τη δουλειά σας, συγγνώμη».

– Κάτοικος: «Απαγορεύεται να κάνεις λήψη εδώ».

– Δημοσιογράφος: «Γιατί;».

– Κάτοικος: «Γιατί έτσι γουστάρω εγώ».

– Δημοσιογράφος: «Δημόσιος δρόμος είναι αυτός».

– Κάτοικος: «Τι λες μωρέ; Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή».

– Δημοσιογράφος: «Σοβαρά; Όλη αυτή η περιοχή; Είσαι στον αέρα».