Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

Ο κόσμος έχει το άγχος να σωθούν οι περιουσίες του και προφανώς, σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο και δεν λείπουν οι στιγμές έντασης.
Κατά τη ζωντανή σύνδεση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Χρήστου Στρατουλάκου, ένας κάτοικος τον πλησίασε επιθετικά και του είπε: «Πήγαινε παραπέρα».
Ακολούθησε έντονος διάλογος ανάμεσα στους δύο άνδρες.
– Δημοσιογράφος: «Είμαστε στον αέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνετε τη δουλειά σας, συγγνώμη».
– Κάτοικος: «Απαγορεύεται να κάνεις λήψη εδώ».
– Δημοσιογράφος: «Γιατί;».
– Κάτοικος: «Γιατί έτσι γουστάρω εγώ».
– Δημοσιογράφος: «Δημόσιος δρόμος είναι αυτός».
– Κάτοικος: «Τι λες μωρέ; Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή».
– Δημοσιογράφος: «Σοβαρά; Όλη αυτή η περιοχή; Είσαι στον αέρα».