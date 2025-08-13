Κορωπί: Νεκρός οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε κατάστημα - Το όχημα και το κτίριο τυλίχθηκαν στις φλόγες

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/08) στο Κορωπί, με θύμα έναν οδηγό που έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κατάστημα ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος.

Από την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά που τύλιξε τόσο το αυτοκίνητο όσο και το κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, όμως τόσο το κατάστημα όσο και το όχημα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον οδηγό του οχήματος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: ethnos.gr