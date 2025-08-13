Πύρινος όλεθρος σε Αχαΐα Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο: Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις (vids)

Περίπου 5.000 πυροσβέστες, εθελοντές και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης έδωσαν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να εμποδίζουν τη φωτιά να πλησιάσει τα σπίτια σε Πρέβεζα, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Χίο.

Αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση που επικρατεί από το χθες το πρωί (12.8.2025) σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι φωτιές καίνε με αμείωτη ένταση και έχουν κάψει τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα πιο δύσκολα μέτωπα της φωτιάς είναι σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο, ενώ ελαφρώς βελτιωμένη φαίνεται να είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο.

Μέσα σε 48 ώρες ξέσπασαν 150 φωτιές, δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, ενώ απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εστάλησαν στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Σημειώνεται πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί τις επόμενες μέρες.

Πρέβεζα

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Αχαΐα

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στην δυτική Αχαΐα, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Η εικόνα της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα είναι καλύτερη, ωστόσο εκτός ελέγχου βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας και πλέον έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χίος

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ζάκυνθος

Ελαφρώς βελτιωμένη φαίνεται να είναι η εικόνα από τη φωτιά σε Αγαλά και Κερί Ζακύνθου, που έχει εκκενωθεί από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης.

Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ η φωτιά έφτασε μέσα στο χωριό Αγαλά.

Πηγή: newsit.gr