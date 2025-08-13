Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο ο καιρός: Μέρες καλοκαιριού με ήπιους ανέμους και μικρή πτώση θερμοκρασίας

Συνεχίζονται οι καλές μέρες με την πρόγνωση της ΕΜΥ να κάνει λόγο για γενικά αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν σταθεροί, με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ ανάλογα με την περιοχή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη νότια Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι.

Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη νότια Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως31 βαθμούς Κελσίου. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. ΑΤΤΙΚΗ Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστηθα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πηγή: Ethnos.gr