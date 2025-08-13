Εφιαλτική νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

Ολονύχτια «μάχη» των πυροσβεστών με πύρινα μέτωπα σε Δυτική Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Κάηκαν σπίτια και εργοστάσια, ενώ, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελλώδεις – Συνεχή μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις περιοχών.

Νύχτα φόβου και αγωνίας προμηνύεται η αποψινή (12η προς 13η Αυγούστου) για τους κατοίκους της Αχαΐας, της Ζακύνθου, της Πρέβεζας και της Χίου, αφού μαίνονται οι μεγάλες φωτιές που «ξέσπασαν» σήμερα και έχουν θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις Αρχές.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν τιτάνια «μάχη» με τις φλόγες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Παράλληλα, έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το «112» προς τους κατοίκους για εκκενώσεις περιοχών. Μάλιστα, δόθηκε εντολή και για προληπτική απομάκρυνση από την Κάτω Αχαΐα, όπερ σημαίνει ότι περισσότεροι από 7.500 χιλιάδες κάτοικοι πρόκειται να διανυκτερεύσουν μακριά από τα σπίτια τους.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, σημείωσε πως «αρκετοί άνθρωποι δεν εκκενώνουν, διότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», μιλώντας στο Newsbomb.

«Όντως καίγονται σπίτια στα Τσουκαλαίικα. Η πυρκαγιά εκτείνεται από τον Δήμο της Πάτρας μέχρι κι εμάς, στη Δυτική Αχαΐα και πάει ανατολικά έως τον Άγιο Στέφανο. Φανταστείτε πως καίει σαν ένα ανάποδο “Γ”. Δεν υπάρχει διασύνδεση με την Πάτρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στις δύο Εθνικές Οδούς. Το μέτωπο είναι τεράστιο», επεσήμανε ακόμη ο κ. Αλεξόπουλος.

Παράλληλα, εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα, καθώς απειλείται από τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (12/08) σε δασική περιοχή του Πετσαλίου και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Στο χωριό βρίσκονται ήδη οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα, ενώ, σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να συμβάλλουν για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Στη Χίο, δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Μέχρι τις 20:00, η φωτιά «πολιορκούσε» τη Βολισσό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές στο χωριό.

