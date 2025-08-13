Νύχτα αγωνίας σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο -Κάηκαν σπίτια, συνεχείς εκκενώσεις οικισμών και απεγκλωβισμοί

Συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα που σαρώνουν τη χώρα, με εχθρό τους ισχυρούς βοριάδες, καθώς μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα.

Η φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Αχαΐας εξαπλώνεται με ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ οι εκκενώσεις συνεχίζονται με μήνυμα από το 112 για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Χαρακτηριστικές για τη δύσκολη νύχτα που έχουν μπροστά τους οι κάτοικοι της δυτικής Αχαΐας είναι δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε τομείς της δυτικής Αχαΐας.

Είπε πως «γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες» και προειδοποίησε: «Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, εκτός ελέγχου βρίσκεται επίσης φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις

Οι φλόγες έχουν κάψει σπίτια, αυτοκίνητα, αλλά και βιοτεχνίες και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ. Εντολή εκκένωσης δόθηκε για Κάτω Αχαΐα, Βραχναίικα και άλλους 25 οικισμούς. Κλειστές είναι η νέα και η παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου.

Παράλληλα, επιχείρηση απομάκρυνσης από το Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Πηγή: iefimerida.gr