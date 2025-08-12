Χίος: Εικόνες με τον κόσμο να εγκαταλείπει τη φλεγόμενη Βολισσό από τη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών στις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού, στη Χίο, λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη για την ασφαλή μεταφορά των πολιτών από τη Βολισσό της Χίου που καίει η μεγάλη φωτιά.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 54 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Στις εικόνες φαίνονται κάποια στιγμιότυπα από την δύσκολη επιχείρηση εκκένωσης, με φόντο τη φλεγόμενη Βολισσό.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Η φωτιά στη Χίο είναι σε πλήρη εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης (12/8/25) που ξέσπασε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά – Πισπιλούντα, στη βόρεια Χίο.

Ο δυνατός αέρας δυσκολεύει ιδιαίτερα τις προσπάθειες των πυροσβεστών, να περιορίσουν τις φλόγες.

Από τις 3.00 το μεσημέρι με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 έχουν εκκενωθεί οι περιοχές: Πισπιλούντα, Ποταμιά, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Μαναγρός, Μαγεμένα, Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση.

Πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Βολισσού, μετά το μήνυμα του 112 συγκεντρώθηκαν στην διασταύρωση που οδηγεί προς το Μάναγρο.

Η μάχη με τις φλόγες, συνεχίζεται…

Πηγή: newsit.gr