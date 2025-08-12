Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Καίγονται σπίτια και εργοστάσια: «Απομακρυνθείτε προς Πύργο»

Εκτός ελέγχου και με πολλαπλά μέτωπα η φωτιά στην Αχαΐα που ξέσπασε σήμερα, Τρίτη (12/08/25), με οικισμούς να εκκενώνονται και σπιτιά και επιχειρήσει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Εντολή εκκένωσης στην Κάτω Αχαΐα, μία κωμόπολη 7.500 κατοίκους, απέστειλε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.

Σε επιφυλακή βρίσκεται το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, με αφορμή τις φωτιές που μαίνονται στην περιοχή, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη».

Πηγή: cnn.gr