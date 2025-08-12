Μαίνεται η φωτιά στην Άρτα: Νέες εντολές εκκένωσης οικισμών από το 112

Μετά την μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα, ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Άρτα με το 112 να ηχεί και πάλι και να ζητά την εκκένωση ακόμη δυο οικισμών.

Συγκεκριμένα η φωτιά στην Άρτα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με το 112 με νέο μήνυμα να ζητά την εκκένωση των περιοχών Ανωγειατά και Παντάνασσα και να απομακρυνθούν προς Άρτα.

«Η κόλαση…».. Με την λέξη αυτή περιγράφουν όσοι βρίσκονται στο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από τον Γυμνότοπο και έχει φτάσει στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας.

Η φωτιά είναι μέσα στον οικισμό, με πληροφορίες του epiruspost να αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια αλλά και επιχειρήσεις της περιοχής.

Νωρίτερα η φωτιά είχε ξεσπάσει την περιοχή Αμμότοπος και λόγω της επικινδυνότητας στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος.

«Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πηγή: newsit.gr