Στα χέρια της ΕΛΑΣ 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα - Αναζητείται γνωστός τράπερ ως «εγκέφαλος»

Η... επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBΙ, που το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει απανωτά χτυπήματα σε ναρκέμπορους με συλλήψεις και κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, έβγαλε ακόμα ένα «λαβράκι».

Μέσα από τη σύλληψη ενός 25χρονου άεργου, για ακατέργαστη κάνναβη, οι αξιωματικοί της Δίωξης οδηγήθηκαν σε 30χρονο γνωστό τράπερ, από την Κύπρο, ο οποίος και αναζητείται για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο τράπερ φέρεται μαζί με τον 25χρονο να οργάνωσαν την αποστολή δέματος από την Αμερική -και συγκεκριμένα τη Οκλαχόμα- στη χώρα μας, μέσα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν εντοπίστηκε στο κέντρο συλλογής εμπορευμάτων του αερολιμένα Αθηνών το δέμα, το οποίο και κρίθηκε ύποπτο.

Μόλις διαπιστώθηκε πως περιείχε ναρκωτικά, τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», με τους έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης να παριστάνουν τους... κούριερ.

Όταν ο 25χρονος προσπάθησε να παραλάβει το δέμα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8, στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, στη διεύθυνση που είχε δηλωθεί ως διεύθυνση μεταφοράς, έγινε η επ' αυτοφώρω σύλληψη του.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε πως θα παραλάμβανε τα ναρκωτικά για λογαριασμό του τράπερ, τον οποίο και υπέδειξε ως «εγκέφαλο» στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, ο 25χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι «εμένα με έστειλε ο ... (αναφέρει όνομα τράπερ) να πάρω ένα δέμα. Δεν ξέρω τι έχει μέσα».

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του τράπερ, χωρίς ο ίδιος να εντοπιστεί, εκεί όπου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια τύπου πεταλούδα, 1 ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών τύπου νουντσάκου και 5 δισκία αναβολικού σκευάσματος.

Παράλληλα κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του, ως μέσο μεταφοράς της διακίνησης των ναρκωτικών.

Ο τράπερ μόλις πριν από μερικούς μήνες, τον Απρίλιο του 2025, είχε κατηγορηθεί από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

