Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο, καίει κοντά σε σπίτια - Μάχη σε πολλά μέτωπα δίνει η Πυροσβεστική

Αντιμέτωπες με πολλές φωτιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Άρτα, και Πρέβεζα ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Άλλαξε πορεία η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο - Κατευθύνεται προς το Κερί

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Δυο μηνύματα 112 στη Βόνιτσα

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εκκένωση οικισμών στην Κεφαλλονιά

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεσηή της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάχη στη Φωκίδα

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος. Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά και στην Πρέβεζα

Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις και ένα ελικόπτερο. Το 112 μάλιστα έστειλε SMS για εκκένωση του Γυμνότοπου προς την Κερασώνα.

