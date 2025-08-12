«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» - Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη (vid)

Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται ο 15χρονος Δημήτρης, ο οποίος κατάγεται από το Μέτσοβο και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο μετά από σοβαρή θερμοπληξία.

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε, συγκινημένος, στον ALPHA ότι ο γιος του μιλάει και τρώει πλέον, και αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας ανέφερε: «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά», είπε αρχικά ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη.

Ο ανήλικος έκανε μεταμόσχευση ύπατος και όταν άνοιξε τα μάτια του «ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά». Ο πατέρας στη συνέχεια ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά».

«Τι να πω; Είμαι συγκινημένος»

Επιπλέον, ο πατέρας του 15χρονου έκανε ξεχωριστή αναφορά στο παιδί που έσωσε τον γιο του μέσα από τον θάνατό του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, είπε ότι ο γιος του δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση. «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεό είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα», κατέληξε.

