Νέα Ιωνία Βόλου: 76χρονος έπεσε σε πηγάδι – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν 76χρονος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα σε πηγάδι, στη διασταύρωση των οδών Καζανάκι και Παρασκευοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, η σύζυγός του άρχισε να ανησυχεί όταν παρατήρησε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει στο σπίτι. Αφού έψαξε στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, φοβήθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

Πηγή: newsbomb.gr