Πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις από 2.000 έως 6.000 ευρώ και κάλυψη των πρώτων εξόδων

Η διαδικασία και τα ποσά αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ανατολική Αττική, καθορίστηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Συγκεκριμένα από τις 18 ως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής ώστε να λάβουν ποσό 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, αποφασίστηκαν τα ποσά της αποζημίωσς που θα λάβουν οι πυρόπληκτοι:

-Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία.

-Στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση.

-Στα 6.000 ευρώ για σπίτια με κόκκινη σήμανση.

-Σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό



-Από 300 – 500 ευρώ το μήνα ορίστηκε το ποσό με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού

Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα έχει εποπτεία σε κάθε σπίτι ενώ σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ο ΓΓ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συενργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία ανα΄φλεξης.

Τέλος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.

