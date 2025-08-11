«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»: Σε όλη την Ελλάδα ακούστηκε το αίτημα να σταματήσει η Γενοκτονία (pics & vid)

Χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν χθες κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη σε 105 σημεία ανά την Ελλάδα και έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του March to Gaza από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γαύδο, όλη η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους: «Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη» ανέφερε το κάλεσμα και η απάντηση ήταν εντυπωσιακή.

Ήδη από το πρωί κατέφθασαν οι πρώτες εικόνες από τις συγκεντρώσεις και δράσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν σε Άγιο Νικόλαο, Λέρο, Μέτσοβο, Πάτμο, Ύδρα, Σπήλι, Ροδάκινα Ρεθύμνου, Μηλιές Πηλίου, Έδεσσα, Φοινικούντα, Πόρτο Ράφτη και Νέοι Πόροι Πιερίας.

Οι συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν, με εικόνες να φτάνουν από τα σοκάκια της Σαντορίνης μέχρι τις πλατείες της Θεσσαλονίκης και τα λιμάνια όλης της χώρας. Από τους αμμόλοφους της Γαύδου μέχρι τα βουνά της Ηπείρου.

Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησε και στο Σύνταγμα η μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και οι εκατοντάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί φώναξαν με όλη τους τη δύναμη «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης με ιδιαίτερο παλμό και συνθήματα κατά της γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης.

Σε 105 μέρη της χώρας, από μεγαλουπόλεις μέχρι νησιά και μικρά χωριά, οι διαδηλώσεις είχαν τα εξής αιτήματα: την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Όπως δήλωσε η πρωτοβουλία March to Gaza: «H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχία […] Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης».

Πηγή: news247.gr