Φωτιά τώρα στην Οινόη: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό Ελευσίνας-Θηβών

Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στο σημείο επιχειρούν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό Ελευσίνας-Θηβών

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

Πηγή: ethnos.gr