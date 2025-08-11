Φωτιά στην Οινόη – Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Οινόης, στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος με αποτέλεσμα να ηχήσει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.

Στο σημείο και επιχειρούν 116 Πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιά, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Οινόης, ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει σημειωθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής της Οινόης.

Πηγή: newsbomb.gr