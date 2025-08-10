Πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

Πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου παραθέριζε, η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή. Η δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν 77 ετών.

Η Σοφία Σεϊρλή, πολύ γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία.

Ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: newsit.gr