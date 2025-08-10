Γέρακας: Ανθυπασπιστής επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του - Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Τέλος στη ζωή του προσπάθησε να βάλει 46χρονος στρατιωτικός με τον βαθμό του ανθυπασπιστή, στη περιοχή του Γέρακα, πριν από μερικές ημέρες, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, την οποία προσπάθησε να αποφύγει, βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Ο 46χρονος ανθυπασπιστής που υπηρετούσε στη σχολή πυροβολικού, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 4 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, τηλεφώνησε σε φίλη του λέγοντας της ότι θέλει να αυτοκτονήσει.

Οταν πέρασε λίγη ώρα επικοινώνησε εκ νέου με την ίδια γυναίκα, αναφέροντάς της αυτή τη φορά πως θα έκοβε τις βλάβες του.

Η γυναίκα πήγε στο σπίτι του στρατιωτικού εκεί όπου τον βρήκε μέσα στα αίματα καθώς ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί στο χέρι και τον μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ τρεις ημέρες αργότερα στις 7/8 διεκομίσθη στο ΚΑΤ προκειμένου να χειρουργηθεί.

Στις 8 Αυγούστου, ενημερώθηκε η αστυνομία για το περιστατικό και ο 46χρονος μέσα από το νοσοκομείο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διοικητή του τμήματος της Παλλήνης έτσι ώστε να παραδώσει μέσω της κόρης του, τα τρία όπλα τα οποία κατείχε νόμιμα, καθώς έπρεπε να αφαιρεθούν λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας στην οποία προέβη.

Όταν ο διοικητής του ανέφερε ότι θα πήγαινε μαζί με την κόρη του, φέρεται ο ίδιος να προσπάθησε να αποφύγει επιμένοντας ότι τα όπλα θα τα παρέδιδε η κόρη του.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων «είμαι στρατιωτικός και έχω και άλλα πράγματα στο σπίτι και δεν θέλω να χάσει την δουλειά μου».

Κατα την επικοινωνία τους ανέφερε ότι έχει όπλα airsoft, κράνος και αλεξίσφαιρα.

Λίγη ώρα αργότερα επικοινώνησε ξανά τηλεφωνικά με τον διοικητή λέγοντας του ότι μίλησε με την κόρη του και του είπε ότι θα πάει η αστυνομία να κάνει έρευνα στο σπίτι του.

Έτσι άρχισε να ρωτάει επίμονα αν θα γίνει έρευνα στο σπίτι του λέγοντας παράλληλα ότι είχε αγχωθεί. Όλη του η συμπεριφορά και το γεγονός ότι ήθελε να αποφύγει την παρουσία της αστυνομίας στην οικία του κρίθηκε ύποπτη.

Πράγματι στο σπίτι του εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο καθώς από την κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, βρέθηκαν: πυροβόλο όπλο με προσαρτημένη διόπτρα και αορτήρα, πυροβόλο όπλο με μία γεμιστήρα μέσα σε βαλιτσάκι, πυροβόλο όπλο με 2 γεμιστήρες και προσαρτημένο φακό μέσα σε βαλιτσάκι, ενα αεροβόλο πιστόλι, άνευ αριθμού, με μία γεμιστήρα και προσαρτημένο φακό, ένα αεροβόλο πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, άνευ αριθμού με προσαρτημένη διόπτρα μάρκας και αορτήρα, 1 αεροβόλο πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, με προσαρτημένη διόπτρα φακό και αορτήρα, 511 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τέσσερεις διαφανείς γεμιστήρες για 9mm, τέσσερεις γεμιστήρες για πολεμικό τυφέκιο G3, γεμιστήρες μεταλλικές για αγνώστου τύπου όπλο, τρεις πλαστικές γεμιστήρες για αεροβόλο όπλο, τρία μαχαίρια στρατιωτικού τύπου και ένα κοπίδι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης έναν ασύρματο, ένα σετ ακουστικών, ένα ζευγάρι μαύρες χειροπέδες, ένα γκλοπ μαύρο πλαστικό και ένα μεταλλικό πτυσσόμενο καθώς και δύο λαβές πλαστικές για πιστόλι, τρεις λαβές για πολεμικό όπλο, μία διόπτρα, δύο υφασμάτινες θήκες για γεμιστήρα, ένα κουτί παπουτσιών το οποίο περιείχε πιστολοειδή λαβή όπλου πολεμικού τυφεκίου G3, ελατήριο από G3, αορτήρα , σκοπευτικό από G3 και διάφορα μεταλλικά μέρη από G3.

Τέλος εντοπίστηκε και ένα κουτί με μία πλαστική λαβή πολεμικού τυφεκίου και είδη καθαρισμού όπλων, 1 κουτί μαύρο με μία πλαστική λαβή πιστολιού και τρία πλαστικά αντικείμενα.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «Περί Όπλων» ενώ στις 08/08/2025 μεταφέρθηκε από το ΚΑΤ στο 414 Στρατιωτικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Πεντέλη για περαιτέρω νοσηλεία ωστόσο η στρατιωτική εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερος.

