Υποχώρησε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός – «Υπήρχαν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου» λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, σήμερα Κυριακή (10.08.2025) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γεννηματάς», με γιατρό που γλίτωσε από θαύμα πηδώντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μέσα από τον θάλαμο του ασανσέρ, που υποχωρούσε στους παρακάτω ορόφους, με…. ανοιχτή την πόρτα.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο επιμελητής Α ακτινολογίας του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων, Χρίστος Αργύρης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 – δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο».

Το γεγονός επιβεβαίωσαν πηγές του νοσοκομείου ενώ σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλείας του ασανσέρ.

«Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Θα μπορούσαμε να θρηνούμε θύματα. Πράγματι κινδύνεψε η ζωή της γιατρού. Το ασανσέρ υποχώρησε με ανοιχτή την πόρτα γεγονός που δείχνει ότι υπήρχε δυσλειτουργία.

Από το νοσοκομείο με διαβεβαίωσαν ότι υπήρχαν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου του ασανσέρ. Πρέπει να βρούμε τι συνέβη. Είναι αδιανόητο», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η «απουσία αξιολόγησης » των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», διερωτάται ο Χρήστος Αργύρης και συνεχίζει:

«Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το «εργατικό ατύχημα » είναι στην ημερήσια διάταξη… και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλιγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις….

Απαιτουμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας. Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομειο μας», καταλήγει.

