Τραγωδία στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας: Νεκρή 67χρονη - Αυτοκίνητο την παρέσυρε μαζί με 11χρονη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, περίπου στις 12:40, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 67χρονη και ένα 11χρονο κορίτσι στο 90ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά η 67χρονη γυναίκα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης αλλά υπέκυψε στα τραύματά της και κατέληξε λίγο αργότερα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ένα 11χρονο κορίτσι το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας.

Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Ασπροβάλτας.

Πηγή: newsbomb.gr