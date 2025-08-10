Πρέβεζα: Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς, αναζωπυρώθηκε το μέτωπο της Βρυσούλας - Ήχησε το 112 για εκκενώσεις

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον δήμο Πρέβεζας.

Σύμφωνα με το prevezanews, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή της Καστροσυκιάς και στην περιοχή μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ άντρες της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο Μύτικα, και συγκεκριμένα στα φανάρια, ΙΧΕ όχημα πήρε φωτιά εν κινήσει με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε παρακείμενο χωράφι.

Επίσης, στη φωτιά της Βρυσούλας σοβαρή αναζωπύρωση. Οι κάτοικοι της Κάτω Ρεματιάς καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ρεματιά.

Το 112 ήχησε και για την παραλία Καστροσυκιάς, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα.

Πηγή: iefimerida.gr, prevezanews.gr