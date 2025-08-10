Θρήνος στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας οδηγός αυτοκινήτου από θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό έγινε στο λιμάνι της Κορίνθου, εκεί όπου το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Σημειώνεται ότι οι περαστικοί που είδαν την πορεία του ΙΧ, κάλεσαν σε βοήθεια, με δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, να σπεύδουν στο σημείο, βουτώντας χωρίς δεύτερη σκέψη για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα. Στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης, με τον 60χρονο οδηγό να διακομίζεται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ήταν ένας κύριος μέσα στο αυτοκίνητό του. Τον έβγαλα έξω, τον ανέσυρα στην επιφάνεια και με τη βοήθεια των αστυνομικών τον βγάλαμε στην προβλήτα. Δεν είχε τις αισθήσεις του, ήταν αρκετή ώρα μέσα. Με κάλεσαν και ήρθα αμέσως», δήλωσε στο korinthostv.gr ο δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς, κατά την επιχείρηση, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί και αυτός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου.

