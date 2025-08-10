Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Προσοχή για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα - Τι πρέπει να αποφύγουν

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες κατά Ισραηλινών στην Ελλάδα, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποιεί τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να προσέχουν και να αποφεύγουν συγκεκριμένα πράγματα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Times of Israel:

Το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί ενόψει της προγραμματισμένης «Ημέρας Δράσης» που θα πραγματοποιηθεί αύριο από ελληνικές φιλοπαλαιστινιακές και αντι-ισραηλινές ομάδες.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο προειδοποιεί τους ταξιδιώτες για «διαδηλώσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των τουριστικών αξιοθέατων — και που οργανώνονται από ριζοσπαστικές φιλοπαλαιστινιακές ομάδες».

Οι Ισραηλινοί που επισκέπτονται ή σχεδιάζουν να φτάσουν στην Ελλάδα καλούνται να αποφύγουν διαδηλώσεις, πολιτικές συζητήσεις ή την επίδειξη ορατών ισραηλινών συμβόλων, να παραμείνουν σε εγρήγορση σε πολυσύχναστα μέρη και να ενημερώνουν τις οικογένειές τους για την τοποθεσία τους.

Πριν από δύο εβδομάδες, τρεις ελληνικές ομάδες ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την «Ημέρα Δράσης» με στόχο τους Ισραηλινούς τουρίστες, ορκιζόμενες ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει «καταφύγιο» για «γενοκτόνους».

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan, συντονισμένες διαδηλώσεις που καταδικάζουν τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα έχουν προγραμματιστεί σε 90 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η προσπάθεια των ομάδων ακολουθεί μια σειρά αντι-ισραηλινών επεισοδίων στην Ελλάδα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους Ισραηλινούς.

Πηγή: newsbomb.gr