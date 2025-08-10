Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα και πήρε μεγάλες διαστάσεις . Παράλληλα, διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων



Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκα από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων υλικών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.



Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, πάντως, σημείωναν ότι η σύλληψη των δύο τεχνικών ήταν «άδικη και παράνομη» προσθέτοντας ότι οι εν λόγω υπάλληλοι «πήγα να κάνουν το καθήκον τους και να επιτελέσουν κοινωνικό έργο».



Κατά τις ίδιες πηγές «δεν υπάρχει πόρισμα της πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολώνα του ρεύματος».

