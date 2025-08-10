Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Με τα μάτια στραμμένα στη Γάζα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη σε πάνω από 105 σημεία σε όλη τη χώρα και ο κατάλογος συνεχίζει να μακραίνει.

Η «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη ξεκίνησε με πρωτοβουλία του March to Gaza που απηύθυνε κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης σε «κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό». Όπως φαίνεται και στο χάρτη σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά και σε μια σειρά μέρη της ηπειρωτικής χώρας κινήσεις, συλλογικότητες και πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και θα ενώσουν τις φωνές τους για να «σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα και να καταδικάσουν τη συνεργασία της χώρας με το Ισραήλ.

Τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης είναι: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται».

Κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε μεγάλες πόλεις παρά το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 8μμ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7.30μμ Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

Συγκλονιστική ανταπόκριση

Το March to Gaza, δημοσιεύει τον σχετικό χάρτη των κινητοποιήσεων και αναφέρει:

«Ο πιο όμορφος χάρτης είναι εκείνος της αλληλεγγύης – 105 μέρη σε όλη την χώρα και μία συγκλονιστική ανταπόκριση απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας

Διαδηλώνουμε, συμμετέχουμε, φωνάζουμε για την Παλαιστίνη και την Λευτεριά.

Σε κάθε νησί, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, κάθε παραλία, κάθε σοκάκι, παντού: η αλληλεγγύη μας δυναμώνει.

Not in our Land – Not in our Name.

Οι υποστηρικτές της γενοκτονίας ανεπιθύμητοι – Η Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το κράτος δολοφόνο είναι μόνη της.

Ο χάρτης που φτιάξαμε όλοι και όλες μαζί και η αλληλεγγύη μας, η απάντηση που τους δίνουμε.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

«Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη. Δεν ανεχόμαστε υποστηρικτές της γενοκτονίας στη χώρα και τα νησιά μας – δεν ανεχόμαστε να γίνεται η γενοκτονία στο όνομα μας. Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης. Λευτεριά.»

Οι απαγορεύσεις δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν

Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο καλεί επίσης σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις! Από τη Σύρο και τη Νάξο μέχρι την Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο και από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία και η λιμοκτονία στη Γάζα, να σταματήσει κάθε συνεργασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το σιωνιστικό κράτος τρομοκράτη.

Οι εξαγγελίες και οι απαγορεύσεις του Χρυσοχοΐδη και λοιπών κυβερνητικών, οι απειλές των αφεντικών και των μπράβων της τουριστικής βιομηχανίας, οι προκλήσεις των ΜΑΤ και των λιμενικών που έφτασαν στη Ρόδο να πατάνε διαδηλωτή στο λαιμό με το γόνατο, όπως έκαναν οι μπάτσοι στις ΗΠΑ όταν δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόυντ, δεν μας φοβίζουν – μας εξοργίζουν! […]

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση δεν λυγίζει, παρά την απειλή γενικευμένου λιμού και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων, προκαλώντας κρίση στο στρατόπεδο των σιωνιστών. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της δυναμώνοντας το κίνημα αλληλεγγύης, τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει πραγματικές κυρώσεις, από τα κάτω, στο σιωνιστικό μόρφωμα».

Πηγή: in.gr