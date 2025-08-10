Αστυνομικός αποκαλύπτει -Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να απαντήσεις όταν σε σταματήσουν σε μπλόκο

Ακόμα και ένας απλός τροχονομικός έλεγχος μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες αν πέσουμε στις παγίδες που στήνουν οι αστυνομικού ώστε να διαπιστώσουν αν και εφόσον έχουμε υποπέσει σε κάποια παράβαση.

Το αποτέλεσμα ενός τροχονομικού ελέγχου πολλές φορές εξαρτάται από τη στάση την οποία θα κρατήσουμε απέναντι στους αστυνομικούς, οι οποίοι ακολουθούν τις δικές τους πρακτικές ώστε να αντιληφθούν αν και εφόσον έχουμε διαπράξει κάποια παράβαση.

Στη χώρα μας οι τροχονομικοί έλεγχοι παραμένουν συνυφασμένοι με την επιβολή προστίμων, μιας και αυτοσκοπός των περίφημων μπλόκων παραμένει η βεβαίωση λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνων παραβάσεων.

Ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε παραβεί το γράμμα του νόμου, οι ειδικοί μας συμβουλεύουν να παραμένουν ψύχραιμοι και να είναι ευγενικοί απέναντι στα όργανα της τάξης. Αυτό θα βοηθήσει στην γρήγορη ολοκλήρωση του ελέγχου και θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μιας ευνοϊκότερης αντιμετώπισης.

Αν και ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να απαντάει σε κάθε ερώτηση των αστυνομικών, οι δικηγόροι συμβουλεύουν να σκέφτονται προσεκτικά την απάντησή τους στην ερώτηση: "Ξέρετε γιατί σας σταμάτησα;"

Πρόκειται συνήθως για μια μπλόφα των αρχών, με την καλύτερη απάντηση να είναι το "Δεν γνωρίζω".

Αυτό συμβαίνει επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί μπορεί να μην έχουν ακόμη σαφή εικόνα για το αν έχει διαπραχθεί κάποια παράβαση ή να θέλουν να ασκήσουν μια ψυχολογική πίεση μήπως και "βγάλουν λαβράκι".

Αν ο οδηγός απαντήσει, π.χ. "για υπερβολική ταχύτητα", μπορεί να δώσει στον αστυνομικό την αφορμή να επιβάλει πρόστιμο, ακόμα και αν δεν είχε αρχικά αυτή την πρόθεση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υπογραφή της κλήσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνούμε με την παράβαση. Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Αν πάλι εκείνη την κρίσιμη στιγμή δεν μπορέσουμε να σκεφτούμε καθαρά τότε είναι προτιμότεροι να παραμείνουμε σιωπηλοί και να περιμένουμε τους αστυνομικούς να ολοκληρώσουν απερίσπαστοι τον έλεγχο.﻿

Πηγή: Carandmotor.gr