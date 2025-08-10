Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σαμοθράκη - Μάχη για να οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο

Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να οριοθετήσουν τη φωτιά

Καλύτερη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες, στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 10 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 5 οχήματα, βρίσκονται κοντά στο να οριοθετήσουν τη φωτιά, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, έφτασε κοντά σε κάποιους οικισμούς, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της. Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, λόγω του ότι ήταν σε σημείο κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης και οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112» να είναι σε ετοιμότητα.

Πηγή: newsbomb.gr