Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

Σπαρακτική είναι η ανάρτηση του αδελφού της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε τόσο απροσδόκητα από τη ζωή προχθες το απόγευμα.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η κηδεία της Λένας Σαμαρά, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00.

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

