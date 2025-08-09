Τη Δευτέρα το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Κύμα συμπαράστασης στην οικογένεια

Πάνδημο πένθος και ταυτόχρονα κύμα συμπαράστασης έχει προκαλέσει ο αδόκητος χαμός της 34χρονης, Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η οποία έχασε ξαφνικά τη ζωή της, όταν κατέρρευσε από ανακοπή, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σκορπώντας θλίψη και οδύνη στην κοινή γνώμη, αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.



Μολονότι το ιατρικό της ιστορικό ήταν «καθαρό», η άτυχη γυναίκα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο μετά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», κατά σύσταση της ιατρικής ομάδας που την εξέτασε αρχικά στο «Σισμανόγλειο». Όντας στον «Ευαγγελισμό», ωστόσο, και κατά τη διάρκειά της εξέτασής της, η Λένα Σαμαρά παρουσίασε καρδιακή ασυστολία, όπως έγραψαν οι γιατροί στο ιστορικό της. Διακόπηκε δηλαδή η καρδιακή της λειτουργία, αποτελώντας μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση για τα ιατρικά δεδομένα. Ακολούθησαν αγωνιώδεις προσπάθειες από ιατρικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού» για την επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά η καρδιά της Λένας Σαμαρά δεν επέστρεψε ποτέ, βυθίζοντας στη θλίψη τους γονείς της, οι οποίοι βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο στον «Ευαγγελισμό», καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Θλίψη διακατέχει, όμως, και την ελληνική κοινωνία, που συμμετέχει στο ανείπωτο πένθος, με χιλιάδες μηνύματα παρηγοριάς προς τους γονείς και τον αδελφό της Λένας Σαμαρά.



Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά, στον κήπο του σπιτιού τους στην Κηφισιά με τα παιδιά τους Λένα και Κώστα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του '90





Τη Δευτέρα το «ύστατο χαίρε»

Το σοκ από την αδόκητη απώλεια της νεαρής γυναίκας διαπέρασε οριζόντια και τον πολιτικό κόσμο της χώρας, που έσπευσε με αναρτήσεις και ανακοινώσεις να δηλώσει «παρών» στην άφατη θλίψη της οικογένειας Σαμαρά, χωρίς ακόμη να μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα και τραγικά έφυγε από τη ζωή η 34χρονη κόρη του πρώην Πρωθυπουργού. Τοποθετούμενος δημόσια για πρώτη φορά με την τραγική απώλεια της κόρης του, ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες του ύστατου αποχαιρετισμού της 34χρονης «Λένας μας», όπως ανέφερε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή δεκάδες χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης και συντριβής από τους πολίτες.



Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Σαμαρά:



«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».



Απαντώντας, παράλληλα, χθες στις αιτιάσεις για την νευρολογική εξέταση της άτυχης κοπέλας στο «Σισμανόγλειο», ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε πως «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά».



Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:



«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική.



Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».







Ανακοίνωση, παράλληλα, εξέδωσε χθες και η 1η ΥΠΕ Αττικής, επισημαίνοντας πως η Λένα Σαμαρά παρουσίασε «ραγδαία επιδείνωση», κατά την εξέτασή της στον «Ευαγγελισμό».



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:



«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.



Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.



Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.



Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Πηγή: protothema.gr