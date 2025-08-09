Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

Βοήθεια σε όσους χρειάζονται στέγη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλου, για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγη απόψε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, διατίθενται 27 δωμάτια στο Olympic Village και ακόμη 5 στο Olympian Altis.

Επίσης διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία:

Neda

Europa

Asty

Pelops

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Στην Ηράκλεια, η νύχτα είναι εφιαλτική, ωστόσο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η κατάσταση στον οικισμό δείχνει να είναι καλύτερη.

Τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίζονται σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Πηγή: newsbomb.gr