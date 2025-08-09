Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλου, για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγη απόψε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή, διατίθενται 27 δωμάτια στο Olympic Village και ακόμη 5 στο Olympian Altis.
Επίσης διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία:
Neda
Europa
Asty
Pelops
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
Στην Ηράκλεια, η νύχτα είναι εφιαλτική, ωστόσο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η κατάσταση στον οικισμό δείχνει να είναι καλύτερη.
Τα πιο σημαντικά μέτωπα εντοπίζονται σε Καυκανιά, Χελιδόνι και Λαντζόι όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με νέες εστίες και αναζωπυρώσεις.
Πηγή: newsbomb.gr