Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου άνδρας αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα και επιχείρησε να το οδηγήσει στο σημείο της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο πολίτης παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας και επιβιβάστηκε σε πυροσβεστικό όχημα χωρίς καμία άδεια ή σχετική εκπαίδευση, με σκοπό να συνδράμει στην κατάσβεση.
Η ενέργεια χαρακτηρίζεται ακραία και επικίνδυνη, καθώς όχι μόνο έθεσε σε κίνδυνο τον ίδιο, αλλά και εμπόδισε την οργανωμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου και κρατείται.
Πηγή: ilialive.gr