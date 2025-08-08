Φωτιά στην Κερατέα: Σκυλάκι εγκλωβισμένο στις φλόγες – Συγκλονιστική προσπάθεια διάσωσης

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από γης και αέρος οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι Κερατέας (διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού από Κερατέα προς Ανάβυσσο και Λαύριο).

Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες από τις φλόγες της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην Κερατέα ενώ ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες εντός πλινθόκτιστης κατοικίας.

Από τα πύρινα μέτωπα, κινδυνεύουν αιγοπρόβατα και ζώα συντροφιάς – μια συγκλονιστική στιγμή κατέγραψε η κάμερα του OPEN, όταν εθελοντής πυροσβέστης κατάφερε και μπήκε σε μια αποθήκη προκειμένου να απεγκλωβίσει ένα σκυλάκι που βρισκόταν μέσα στο χώρο.

Ο πυροσβέστης έβρεξε με λίγο νερό το σκυλάκο που βρέθηκε μόνο του στα πύρινα μέτωπα που καίνε.

Στο μεταξύ, το φιλοζωικό σωματείο Κερατέας «Προκρίς», απευθύνει έκκληση μέσω της επίσημης σελίδας τους στο Facebook

«Υπάρχουν αδέσποτα ζώα στην περιοχή! Ειδοποιήστε μας για ζώα που κινδυνεύουν. Μην αφήνετε τα σκυλιά σας μόνα τους, δεμένα σε αυλές και μπαλκόνια..», αναφέρει το μήνυμα.

Ακολούθως, παραθέτουν ως σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας.

