Φωτιά στην Κερατέα: Τουλάχιστον 124 άτομα διασώθηκαν μέσω εκκενώσεων και απεγκλωβισμών

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στην Κερατέα και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες απεγκλωβισμούς.

Λίγο νωρίτερα, όπως σημείωσε κατά την επίσημη ενημέρωση λίγο μετά τις 6 ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, είχαν γίνει 20 απεγκλωβισμοί, όμως, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, πλέον έχουν απεγκλωβιστεί 124 άτομα, 35 εκ των οποίων από το γηροκομείο Παλαιάς Φώκαιας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, 8 μηνύματα του 112 εστάλησαν προς τους κατοίκους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση στα 7 μποφόρ.

Παράλληλα με τις δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, αρκετά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά πολιτών σε νοσοκομεία εφόσον αυτό χρειαστεί.

Πηγή: cnn.gr