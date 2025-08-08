Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

Ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε κτίσμα, στην περιοχή Τογάνι Κερατέας.

Εξαιρετικά δυσάρεστα είναι τα νέα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κερατέα, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, υπάρχει νεκρός.

Συγκεκριμένα, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου σε πετρόχτιστη κατοικία στο Τογάνι Κερατέας και ενώ είχαν μεταβεί στο σημείο μετά από ενημέρωση για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου ζευγαριού.

*Η πλινθόκτιστη κατοικία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ο ηλικιωμένος που εχασε τη ζωή του

Πηγή: cnn.gr