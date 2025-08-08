Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται το Γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Εκκενώνεται προληπτικά το Γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κερατέα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ευφραιμιάδης, τουλάχιστον 35 με 40 άτομα εκ των οποίων 7 κατάκοιτοι μεταφέρονται αυτή την ώρα προς ασφαλή τοποθεσία.

Ήδη στο σημείο βρίσκονται 6 ασθενοφόρα, αλλά και 1 λεωφορείο προκειμένου να βοηθήσουν στη μετακίνηση των ηλικιωμένων.

Εκτός της επικινδυνότητας της κατάστασης με την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ήδη οι καπνοί και οι αναθυμιάσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα κυρίως προς ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας.

Πηγή: cnn.gr