Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώθηκε το μοναστήρι Αγίου Ανδρέα και άλλοι τρεις οικισμοί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε από το πρωί της Παρασκευής (8/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.

Τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης εμοδε και 4 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kefaloniapress.gr, στην περιοχή υπάρχουν αναζωπυρώσεις, ενώ νέες εστίες ξεσπούν σε άκαυτες περιοχές.

Παράλληλα, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσταση, καθώς ανατροφοδοτούν τις εστίες και οδηγούν τη φωτιά σε νέες κατευθύνσεις ενώ η κατεύθυνση του αέρα άλλαξε προς το χωριό Περατάτα.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Μοναστηρίου του Αγίου Ανδρέα, με τις Μοναχές να μετακινούνται προληπτικά σε ασφαλές σημείο από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν επίσης έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις πληγείσες περιοχές.

112 για τρία χωριά

Εν τω μεταξύ, το 112 ήχησε για εκκένωση τριών χωριών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρει το μήνυμα του 112, επισημαίνοντας στους κατοίκους των τριών περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: cnn.gr