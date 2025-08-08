Φωτιά στην Κερατέα: Έκτακτες κυκλοφορίες ρυθμίσεις από την Τροχαία

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα Αττικής, με τις Αρχές να προχωρούν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις Αρχές εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

Κλειστή η Εθνική Οδός Κερατέας – Αναβύσσου από τη διασταύρωση Διχάλας προς Τόγανι (γέφυρα Τογάνι).

Κλειστή η Εθνική Οδός Κερατέας – Αναβύσσου στη συμβολή με τη Λεωφόρο Καραμανλή, στο σημείο του ξωκλησιού Αγίου Παντελεήμονα.

Επιπλέον, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Κερατέας – Αναβύσσου, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χαρβάλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Πηγή: iefimerida.gr