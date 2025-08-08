Φωτιά στην Κερατέα: Έκτακτες κυκλοφορίες ρυθμίσεις από την Τροχαία

Ειδικότερα σύμφωνα με τις Αρχές εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:
- Κλειστή η Εθνική Οδός Κερατέας – Αναβύσσου από τη διασταύρωση Διχάλας προς Τόγανι (γέφυρα Τογάνι).
- Κλειστή η Εθνική Οδός Κερατέας – Αναβύσσου στη συμβολή με τη Λεωφόρο Καραμανλή, στο σημείο του ξωκλησιού Αγίου Παντελεήμονα.
Επιπλέον, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Κερατέας – Αναβύσσου, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χαρβάλο, Δημολάκι και Συντερίνα.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Πηγή: iefimerida.gr