Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα: 190 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα, σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους, ενώ κοντά υπάρχουν οικισμοί.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν, πλέον. 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Αλλά και αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή, καθώς 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα είναι στην Κερατέα ώστε να βοηθήσουν στις εκκενώσεις και να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

Μάλιστα, έχουν γίνει 10 απεγκλωβισμοί πολιτών.

Δείτε εικόνα από το σημείο όπως μετέδωσε ο χρήστης «Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής»:

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου.

Nωρίτερα ήχησε μήνυμα 112 για τους κατοίκους της Δροσιάς Κερατέας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μηνυμα 112 και για τους κατοίκους στην περιοχή Χάρβαλο προς Ανάβυσσο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής Θανάσης Μακροδημήτρης είπε ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη σε διάφορα σημεία και ότι οι φλόγες κινούνται αυτή την ώρα (15:30) προς την Ανάβυσσο.

Εξέφρασε, δε, την ανησυχία του να μην επεκταθεί σε πεύκα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Σαρωνικού ενημέρωσε τους πολίτες ότι, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανοίγει το ΚΑΠΗ Αναβύσσου για την υποδοχή και φιλοξενία πολιτών που έχουν ανάγκη.

