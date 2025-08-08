Τεράστιο πύρινο μέτωπο στην Κερατέα - Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές. Η φωτιά στην Κερατέα φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά, απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Λίγα λεπτά μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα από το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Λόγω της φωτιάς αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.