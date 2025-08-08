Σοκ στην Σκύδρα: 15χρονος είχε στην κατοχή του πάνω από 1.000 αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος 15χρονου ημεδαπού για κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναφορικά με χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας, ο οποίος προτίθεται να διακινήσει υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του εμπλεκομένου.

Ακολούθησε έρευνα, πρωινές ώρες της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία αρμοδίου δικαστικού λειτουργού, στην οικία του εμπλεκόμενου στη Σκύδρα Πέλλας, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 1.000 αρχεία (εικόνας και βίντεο) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος κατείχε υλικό μεγέθους τουλάχιστον 2 Giga, με περιεχόμενο που αφορά ακόμα και σε ανήλικα που δεν είχαν συμπληρώσει τα 15 έτη.

Η διαδικασία για την περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Πηγή: voria.gr