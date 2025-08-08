Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο – Παρασύρθηκαν από τους ανέμους

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στη Μήλο. Δύο τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στο Σαρακήνικο από πνιγμό.

Τα θύματα είναι ένα ζευγάρι τουριστών 50 χρόνων από το Βιετνάμ που έκαναν το μπάνιο τους στη διάσημη παραλία της Μήλου παρά τους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στο νησί. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί πως προκλήθηκε ο πνιγμός τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως παρασύρθηκαν από τους ανέμους και τα κύματα.

Στο σημείο σπεύδει σκάφος του Λιμενικού Σώματος για να ανασύρει τις σορούς τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει το miloslife.gr.

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγει βόρεια λόγω καιρού, είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση, ώστε να ανασυρθούν όσο γίνεται συντομότερα τα πτώματα των δύο ανθρώπων.