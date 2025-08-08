Οπαδικό επεισόδιο στη Λαμία με θύμα φίλο του Παναθηναϊκού - Του επιτέθηκε και τον απείλησε με στιλέτο

Περιστατικό οπαδικής βίας καταγγέλθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8), περίπου στις 22:30, όταν πολίτης προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία καταγγέλλοντας λεκτική και σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ περπατούσε στον δρόμο και πήγαινε να δει αγώνα του Παναθηναϊκού σε καφετέρια σε περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδας, άγνωστος άνδρας περίπου 30 ετών τον πλησίασε και, χωρίς καμία πρόκληση, άρχισε να τον εξυβρίζει με φράσεις όπως “κ@@@@λοβ@ζ@λες π@υτ***ς” και “γ-μ- τα σπίτια σας“.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamianow.gr στη συνέχεια και σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, έβγαλε από την τσέπη του αιχμηρό αντικείμενο τύπου στιλέτο, το οποίο επέδειξε απειλητικά προς τον έτερο νεαρό, συνεχίζοντας τις ύβρεις και τις οπαδικές αναφορές προς τον 20χρονο που φορούσε μπλούζα συνδέσμου ομάδας λέγοντας του χαρακτηριστικά βάσει των όσων έχουν καταγγελθεί : “χ@@@@γκαν του κ@@@@λου”, αφού του πήρε την μπλούζα μάλιστα τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα απομακρύνθηκε άμεσα και κατήγγειλε το περιστατικό. Αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο στην προσωρινή κατοικία του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, βρέθηκαν δύο στιλέτα μήκους περίπου 10 εκατοστών, καθώς και μαύρο μπλουζάκι με διακριτικά άλλης ομάδας.

Ο συλληφθείς δεν απολογήθηκε, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του να απολογηθεί παρουσία δικηγόρου, και παρέμεινε κρατούμενος πριν οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: lamianow.gr